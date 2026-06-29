Военная полиция. Сезон 1. Серия 3
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Военная полиция
1-й сезон
3-я серия
2023, Военная полиция. Сезон 1. Серия 3
Боевик, Детектив18+
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Военная полиция (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Группа из пяти профессионалов входит в отряд с особыми полномочиями при Генштабе Минобороны. Они объединяют усилия, чтобы защитить военную тайну, остановить иностранных секретных агентов и раскрыть громкие преступления.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск