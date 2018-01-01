Wink
Власть в ночном городе
4-й сезон

Власть в ночном городе (сериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

9.22017, Power 4 10 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Джеймс Сейнт Патрик – владелец элитного ночного клуба в Нью-Йорке и образцовый отец семейства. Однако у его идеальной жизни есть теневая сторона, о которой не знает никто, кроме подельников. Джеймс – наркобарон, до которого мечтает добраться ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

