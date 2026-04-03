WinkСериалыВлад решает3-й сезон
Влад решает (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн
9.32025, Влад решает. Сезон 3 16 серий
ТВ-шоу18+
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 2
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 3
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 4
- 18+45 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 5
- 18+45 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 6
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 7
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 8
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 9
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 10
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 11
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 12
- 18+45 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 13
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 14
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 15
- 18+44 мин
Влад решает
Сезон 3 Серия 16
О сериале
«Влад решает» — новое реалити-расследование. Самый известный «решала» страны Влад Чижов возвращается в новом амплуа, вдохновленном кинематографичной эстетикой детективного жанра. Это не просто новый имидж и свежий подход к расследованиям — это новые цепочки схем, передовые технологии и присоединившаяся к проекту команда единомышленников. Вместе с Владом проницательный «Техно» Ян, бесстрашный «Кореец», обаятельная ассистентка и невидимый «Кодер» подняли планку расследований на новую высоту. Теперь зрители увидят, как «сыщики» цепляются за улики и собирают паззл в понятную мошенническую схему. Вместе они вступят в ожесточенную схватку с преступниками и не дадут им ни единого шанса скрыться.