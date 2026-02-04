Влад решает (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

«Влад решает» — новое реалити-расследование. Самый известный «решала» страны Влад Чижов возвращается в новом амплуа, вдохновленном кинематографичной эстетикой детективного жанра. Это не просто новый имидж и свежий подход к расследованиям — это новые цепочки схем, передовые технологии и присоединившаяся к проекту команда единомышленников. Вместе с Владом проницательный «Техно» Ян, бесстрашный «Кореец», обаятельная ассистентка и невидимый «Кодер» подняли планку расследований на новую высоту. Теперь зрители увидят, как «сыщики» цепляются за улики и собирают паззл в понятную мошенническую схему. Вместе они вступят в ожесточенную схватку с преступниками и не дадут им ни единого шанса скрыться.

