WinkДетямВикинг Вик1-й сезон
Викинг Вик (мультсериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Vic the Viking 78 серий
Мультсериалы, Комедия0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В центре истории находится сын грозного северного воина Конунга, который возглавляет викингов. Малыша зовут Вик и он совершенно не похож на своего папу. В отличие от других викингов из своего племени, которые всегда отличались своей грубостью и огромной силой, Вик довольно щуплый и очень воспитанный. Но, несмотря на свой юный возраст и отсутствие мышц, Вик часто сопровождает своего папу и его людей в различных военных походах.
СтранаАвстралия, Франция
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Рейтинг
5.9 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эрик
Казес
- ЛТАктёр
Лайонел
Туа
- ПКАктёр
Питер
Каллэн
- ПДАктёр
Пол
Дэвис
- БДАктёр
Бенуа
Дюпак
- ТКАктёр
Тьерри
Казазиан
- СМАктёр
Сирилл
Мондж
- СРАктёр
Стефан
Рончевски
- КРАктёр
Кэм
Ральф
- МФАктриса
Мари
Факундо
- РЛСценарист
Робин
Лайонс
- БДСценарист
Бруно
Дюпуа
- ДБПродюсер
Джим
Бэллэнтайн
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АСМонтажёр
Адам
Смит