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Утопия
2-й сезон

Утопия (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

8.52014, Utopia 6 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Иэн Макдермид работает над проектом «Янус» с молодым помощником Милнером. Во время тестирования они проводят жуткий эксперимент, который отражается на здоровье жены и сына Карвела.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утопия»