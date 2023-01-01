Уральские пельмени. Битва фужеров (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Легендарные чемпионы КВН в борьбе за звание короля юмора. Команда комиков вновь демонстрирует свое мастерство в создании юмористического контента — не пропустите шоу «Уральские пельмени» — смотреть онлайн 1 сезон «Битвы фужеров» можно на нашем видеосервисе Wink!



В первом сезоне вас ждет шесть серий увлекательного шоу: каждый выпуск — это отдельная «битва», где комики представляют самые смешные номера, пытаясь покорить зрителей остроумием. Встречайте многообразие юмора команды «Уральские пельмени»: от пародий на популярные фильмы и шоу до забавных миниатюр о повседневной жизни.



Не терпится узнать, кто из комиков окажется на вершине в битве за звание короля юмора? Скорее включайте 1 сезон юмористического шоу: смотреть «Уральские пельмени. Битва фужеров» мо�жно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



Сериал Уральские пельмени 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.