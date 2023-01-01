Уральские пельмени. Битва фужеров (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+73 мин
Уральские пельмени. Битва фужеров
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+72 мин
Уральские пельмени. Битва фужеров
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+73 мин
Уральские пельмени. Битва фужеров
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+72 мин
Уральские пельмени. Битва фужеров
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Уральские пельмени. Битва фужеров
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+73 мин
Уральские пельмени. Битва фужеров
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
Сюжет
Андрей Рожков, Сергей Светлаков и звезда комедии «Мама будет против» Дмитрий Брекоткин в новогоднем юмористическом проекте: ироничные сценки и зажигательные песни для праздничного настроения и сплочения поколений!
Встречайте шоу, с которым вы весело проведете время за новогодним столом. Легендарные чемпионы КВН удивят свежими идеями, а Дед Мороз со Снегурочкой напомнят искрометными шутками, как важно загадывать правильные желания на Новый год. Не ждите праздника, чтобы узнать, какие сюрпризы комики приготовили в новых выпусках — включайте скорее!
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