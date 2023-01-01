Уральские пельмени. Битва фужеров (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Андрей Рожков, Сергей Светлаков и звезда комедии «Мама будет против» Дмитрий Брекоткин в новогоднем юмористическом проекте: ироничные сценки и зажигательные песни для праздничного настроения и сплочения поколений!



Встречайте шоу, с которым вы весело проведете время за новогодним столом. Легендарные чемпионы КВН удивят свежими идеями, а Дед Мороз со Снегурочкой напомнят искрометными шутками, как важно загадывать правильные желания на Новый год. Не ждите праздника, чтобы узнать, какие сюрпризы комики приготовили в новых выпусках — включайте скорее!



«Битва фужеров» — это юмористическое шоу от команды, которая завоевала любовь зрителей и прошла испытание временем: смотреть «Уральские пельмени» онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink прям�о сейчас!



Все сезоны сериала Уральские пельмени смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.