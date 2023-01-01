Уральские пельмени. Битва фужеров
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Уральские пельмени. Битва фужеров

Уральские пельмени. Битва фужеров (сериал, 2018) смотреть онлайн

9.22018, Уральские пельмени. Битва фужеров 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Андрей Рожков, Сергей Светлаков и звезда комедии «Мама будет против» Дмитрий Брекоткин в новогоднем юмористическом проекте: ироничные сценки и зажигательные песни для праздничного настроения и сплочения поколений!

Встречайте шоу, с которым вы весело проведете время за новогодним столом. Легендарные чемпионы КВН удивят свежими идеями, а Дед Мороз со Снегурочкой напомнят искрометными шутками, как важно загадывать правильные желания на Новый год. Не ждите праздника, чтобы узнать, какие сюрпризы комики приготовили в новых выпусках — включайте скорее!

«Битва фужеров» — это юмористическое шоу от команды, которая завоевала любовь зрителей и прошла испытание временем: смотреть «Уральские пельмени» онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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