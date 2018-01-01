Уокер (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

В первом сезоне семейной драмы с Джаредом Падалеки крутой техасский рейнджер возвращается в город после долгого отсутствия, где пытается наладить отношения с окружающими и понять, почему умерла любимая жена. Смотрите сериал «Уокер» в подписке Amediateka на Wink.



Отслужив два года под прикрытием, Корделл Уокер наконец приезжает домой. К решению согласиться на опасную работу его подтолкнула внезапная смерть жены Эмили. Теперь ему предстоит найти общий язык с сыном и дочерью, за которыми, все это время приглядывал его брат. Скоро техасский рейнджер понимает, что наладить отношения с семьей гораздо сложнее, чем наводить порядок в городе и ловить преступников. Несмотря на внешнюю суровость, Уокер трепетно хранит память об умершей супруге. Призраки прошлого и чувство вины не дают ему оставить дело, полное тайн, а подозрения и опасения растут вместе с его желанием докопаться до обстоятельств гибели Эмили и наказать виновного.



Удастся ли Уокеру остаться на службе и узнать, кто из его родных причастен к трагедии? Смотрите 1 сезон сериала «Уокер» в подписке Amediateka на Wink.

