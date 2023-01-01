Удачный роман (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+57 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+57 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Удачный роман
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Корейская дорама о девушке, которая убеждена, что должна соблазнить гениального руководителя игровой компании, чтобы спасти сестру. 26-летняя программистка Сим Пони талантлива в своем деле, но страшно суеверна. Она убеждена, что неудачлива от рождения, и во всем следует рекомендациям шамана. Когда ее сестра попадает в кому после аварии, шаман дает особенно странное задание — переспать с мужчиной, родившимся в 1986 году. К счастью, руководитель компании Zeze Factory Че Сухо, с которым Пони часто сталкивалась до этого, как раз тот, кто ей нужен. Он — гениальный математик и не верит в сверхъестественное, так что к просьбе Пони провести с ней ночь относится с подозрением. Удастся ли девушке добиться своего, можно узнать, если смотреть «Удачный роман» — дорама с русской озвучкой онлайн доступна на Wink.
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