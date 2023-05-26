Удачный роман. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Удачный роман
1-й сезон
15-я серия
9.02016, Lucky romance (Unppalromaenseu)
Комедия, Мелодрама18+

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Удачный роман (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Корейская дорама о девушке, которая убеждена, что должна соблазнить гениального руководителя игровой компании, чтобы спасти сестру. 26-летняя программистка Сим Пони талантлива в своем деле, но страшно суеверна. Она убеждена, что неудачлива от рождения, и во всем следует рекомендациям шамана. Когда ее сестра попадает в кому после аварии, шаман дает особенно странное задание — переспать с мужчиной, родившимся в 1986 году. К счастью, руководитель компании Zeze Factory Че Сухо, с которым Пони часто сталкивалась до этого, как раз тот, кто ей нужен. Он — гениальный математик и не верит в сверхъестественное, так что к просьбе Пони провести с ней ночь относится с подозрением. Удастся ли девушке добиться своего, можно узнать, если смотреть «Удачный роман» — дорама с русской озвучкой онлайн доступна на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb