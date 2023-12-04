Турецкая мелодрама от продюсеров «Не отпускай мою руку» рассказывает современную историю Золушки, где главную роль исполняет звезда сериала «Моя левая половинка» — Озге Ягыз. Не пропустите 1 сезон проекта «Ты назови» — сериал на русском языке доступен на нашем видеосервисе!



В первом сезоне вы познакомитесь с богатым и привлекательным бизнесменом Омером, который при случайных обстоятельствах встречает бедную девушку по имени Зехра. Несмотря на то, что их знакомство приносит только проблемы, судьба не торопится разлучать молодых людей из разных миров. Вскоре Омер и Зухра снова сталкиваются друг с другом. Девушка приходит в компанию Омера на собеседование, а в результате получает предложение руки и сердца. Дело в том, что у младшей сестры Омера, Айше, происходит рецидив смертельной болезни, и чтобы сделать остаток ее жизни счастливым, брат готов пойти на все — даже на фиктивный брак с незнакомкой.



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