Ты назови (Турецкий сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Турецкий сериал о фиктивных отношениях, которые перерастают в настоящую любовь.



Молодой владелец холдинга Омер высокомерен и циничен, но при всем пренебрежении к людям очень ценит свою сестру Айше. Когда у нее случается рецидив онкологического заболевания, врач сообщает Омеру, что ей осталось жить всего полгода и важно наполнить это время положительными эмоциями. Тем временем обстоятельства все чаще сводят бизнесмена с Зехрой, отец которой наблюдается в одной клинике с Айше, и Омер предлагает ей заключить фиктивный брак, чтобы порадовать умирающую сестру, обеспокоенную его одиночеством. Зехра, отбросив гордость, принимает предложение Омера, ведь ей нужны деньги на операцию отца. Герои женятся и начинают изображать привязанность друг к другу, постепенно действительно влюбляясь.



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