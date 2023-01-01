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Цвета с Кларой
1-й сезон

Цвета с Кларой (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.12015, Color Clara 9 серий
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Клара - необыкновенная девочка-хамелеон. Она живет в джунглях в своем крошечном домике и, меняя свой цвет, может вернуть нужный цвет ошибочно окрашенным предметам и живым существам. С Кларой Ваш малыш будет познавать разнообразие и красочность нашего мира.

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