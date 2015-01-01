Цвета с Кларой (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Клара - необыкновенная девочка-хамелеон. Она живет в джунглях в своем крошечном домике и, меняя свой цвет, может вернуть нужный цвет ошибочно окрашенным предметам и живым существам. С Кларой Ваш малыш будет познавать разнообразие и красочность нашего мира.





