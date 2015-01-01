Цвета с Кларой (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Цвета зимы
Цвета с Кларой
1-й сезон
Цвета зимы
8.22015, Color Clara
Клара - необыкновенная девочка-хамелеон. Она живет в джунглях в своем крошечном домике и, меняя свой цвет, может вернуть нужный цвет ошибочно окрашенным предметам и живым существам. С Кларой Ваш малыш будет познавать разнообразие и красочность нашего мира.

Венгрия, Словакия
Мультсериалы
2 мин / 00:02

