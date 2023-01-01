7.92015, Color Clara 1 сезон
Мультсериалы, Развивающие0+
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Цвета с Кларой (мультсериал, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Клара - необыкновенная девочка-хамелеон. Она живет в джунглях в своем крошечном домике и, меняя свой цвет, может вернуть нужный цвет ошибочно окрашенным предметам и живым существам. С Кларой Ваш малыш будет познавать разнообразие и красочность нашего мира.
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