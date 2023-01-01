Top Dog Prospect 26.
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Top Dog Prospect 26
1-й сезон

Top Dog Prospect 26 (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Top Dog Prospect 26. 9 серий
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Неограненные алмазы мира кулачки – это все про Top Dog Prospect 26 на Wink! В мире голых кулаков некогда набивать себе рекорд и медленно развиваться, нужно показывать взрывной прогресс. В главном бою очередную проверку пройдет Иван Панчер Майданчук – его ждет поединок против Гии Людоеда Торчинавы, который во многом определит вектор карьеры Ивана.

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Жанр
Спортивный

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