Top Dog Prospect 26 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Неограненные алмазы мира кулачки – это все про Top Dog Prospect 26 на Wink! В мире голых кулаков некогда набивать себе рекорд и медленно развиваться, нужно показывать взрывной прогресс. В главном бою очередную проверку пройдет Иван Панчер Майданчук – его ждет поединок против Гии Людоеда Торчинавы, который во многом определит вектор карьеры Ивана.



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