Юринов vs Бычков
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Top Dog Prospect 26
1-й сезон
Юринов vs Бычков

Top Dog Prospect 26 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2025, Юринов vs Бычков
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Неограненные алмазы мира кулачки – это все про Top Dog Prospect 26 на Wink! В мире голых кулаков некогда набивать себе рекорд и медленно развиваться, нужно показывать взрывной прогресс. В главном бою очередную проверку пройдет Иван Панчер Майданчук – его ждет поединок против Гии Людоеда Торчинавы, который во многом определит вектор карьеры Ивана.

Сериал Юринов vs Бычков 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

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