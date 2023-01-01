Top Dog Prospect 23. Сезон 1
Wink
Сериалы
Top Dog Prospect 23
1-й сезон

Top Dog Prospect 23 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

7.82024, Top Dog Prospect 23. Сезон 1 7 серий
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лига Top Dog продолжает открывать новых звезд кулачных боев на турнирах формата Prospect. Но 23 издание рубрики станет по-настоящему особенным – сразу несколько топовых бойцов, любимцев фанатов лиги Регбиста выступят в карде.

Сериал Top Dog Prospect 23 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт

Рейтинг