Top Dog Prospect 23
Wink
Сериалы
Top Dog Prospect 23

Top Dog Prospect 23 (сериал, 2024) смотреть онлайн

7.82024, Top Dog Prospect 23 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лига Top Dog продолжает открывать новых звезд кулачных боев на турнирах формата Prospect. Но 23 издание рубрики станет по-настоящему особенным – сразу несколько топовых бойцов, любимцев фанатов лиги Регбиста выступят в карде.

Все сезоны сериала Top Dog Prospect 23 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт

Рейтинг