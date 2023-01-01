Томбо! (мультсериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн
6.32024, Томбо!. Сезон 2 13 серий
Аниме, Мультфильмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 1
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 2
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 3
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 4
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 5
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 6
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 7
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 8
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 9
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 10
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 11
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 12
- 18+24 мин
Томбо!
Сезон 2 Серия 13
Сюжет
Бывший профессиональный гольфист Кадзуёси Игараси приезжает на остров Хиносима, чтобы устроиться на работу в центр развития. Предполагая, что ему придётся жить в скучной сельской местности без особых развлечений, Кадзуёси с удивлением обнаруживает на острове поле для гольфа, созданное местными жителями — поклонниками этого вида спорта. А вскоре он знакомится с девушкой Томбо, которая умело играет в гольф, используя только очень сложную в использовании клюшку 3-iron.
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