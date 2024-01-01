Томбо! (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Бывший профессиональный гольфист Кадзуёси Игараси приезжает на остров Хиносима, чтобы устроиться на работу в центр развития. Предполагая, что ему придётся жить в скучной сельской местности без особых развлечений, Кадзуёси с удивлением обнаруживает на острове поле для гольфа, созданное местными жителями — поклонниками этого вида спорта. А вскоре он знакомится с девушкой Томбо, которая умело играет в гольф, используя только очень сложную в использовании клюшку 3-iron.



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