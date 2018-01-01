Том Уэлланд vs Кевин Эррера (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Том Уэлланд vs Кевин Эррера. Сезон 1 6 серий
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+29 мин
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Сезон 1 Серия 2
- 18+11 мин
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Сезон 1 Серия 3
- 18+37 мин
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Сезон 1 Серия 5
- 18+32 мин
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Сезон 1 Серия 6
О сериале
21-летний талант из полулегкого дивизиона получил шанс завоевать первый в жизни пояс! Непобедимый боец Том Уэлланд по прозвищу «Атомный» сразится в своем родном графстве Эссекс с мексиканцем Кевином Эррерой – на кону молодежный титул WBO. Пока ни один соперник в карьере британца не доставлял ему совершенно никаких проблем. Будет ли удача снова на его стороне в юбилейном, десятом поединке?
