Том Уэлланд vs Кевин Эррера (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Том Уэлланд vs Кевин Эррера. Сезон 1
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Спортивный18+
21-летний талант из полулегкого дивизиона получил шанс завоевать первый в жизни пояс! Непобедимый боец Том Уэлланд по прозвищу «Атомный» сразится в своем родном графстве Эссекс с мексиканцем Кевином Эррерой – на кону молодежный титул WBO. Пока ни один соперник в карьере британца не доставлял ему совершенно никаких проблем. Будет ли удача снова на его стороне в юбилейном, десятом поединке?

Спортивный

