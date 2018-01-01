Том Уэлланд vs Кевин Эррера
Том Уэлланд vs Кевин Эррера
2025, Том Уэлланд vs Кевин Эррера 1 сезон
Том Уэлланд vs Кевин Эррера (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

21-летний талант из полулегкого дивизиона получил шанс завоевать первый в жизни пояс! Непобедимый боец Том Уэлланд по прозвищу «Атомный» сразится в своем родном графстве Эссекс с мексиканцем Кевином Эррерой – на кону молодежный титул WBO. Пока ни один соперник в карьере британца не доставлял ему совершенно никаких проблем. Будет ли удача снова на его стороне в юбилейном, десятом поединке?

