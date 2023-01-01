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Тик-так
1-й сезон

Тик-так (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

6.72016, Tempo Giusto 10 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Тик-так даёт Вашему малышу начальное понимание концепции времени в игровой форме. Всегда жизнерадостная Лола говорит который час и вместе с великим рассказчиком Генри они показывают, чем занимаются дети в разное время дня.

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Рейтинг

5.5 IMDb