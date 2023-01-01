Тик-так (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
6.72016, Tempo Giusto 10 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
Сюжет
Тик-так даёт Вашему малышу начальное понимание концепции времени в игровой форме. Всегда жизнерадостная Лола говорит который час и вместе с великим рассказчиком Генри они показывают, чем занимаются дети в разное время дня.
Сериал Тик-так 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВенгрия
ЖанрыМультс�ериалы
Рейтинг
5.5 IMDb