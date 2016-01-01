Ноги снеговика
Wink
Детям
Тик-так
1-й сезон
Ноги снеговика
6.82016, Tempo Giusto
Мультсериалы6+

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Тик-так (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Тик-так даёт Вашему малышу начальное понимание концепции времени в игровой форме. Всегда жизнерадостная Лола говорит который час и вместе с великим рассказчиком Генри они показывают, чем занимаются дети в разное время дня.

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Рейтинг

5.5 IMDb