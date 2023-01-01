Теория относительности. Сезон 1
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1-й сезон

Теория относительности (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Теория относительности. Сезон 1 7 серий
ТВ-шоу16+

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1-й сезон

Сюжет

Ведущие – журналист Леонид Бершидский и актриса Юлия Снигирь вместе с гостями будут обсуждать различные животрепещущие темы.
Выбор ведущих был не случаен. Леонид Бершидский - известный журналист с богатым профессиональным опытом и неординарной точкой зрения на многие вопросы. Юлия Снигирь - актриса, не имеющая журналистского образования, но живо интересующаяся всем происходящим вокруг.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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