Теория относительности (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2009, Теория относительности. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+26 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+24 мин
Теория относительности
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
О сериале
Ведущие – журналист Леонид Бершидский и актриса Юлия Снигирь вместе с гостями будут обсуждать различные животрепещущие темы.
Выбор ведущих был не случаен. Леонид Бершидский - известный журналист с богатым профессиональным опытом и неординарной точкой зрения на многие вопросы. Юлия Снигирь - актриса, не имеющая журналистского образования, но живо интересующаяся всем происходящим вокруг.