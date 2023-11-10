Теория относительности (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Теория относительности. Сезон 1. Серия 5
Теория относительности
1-й сезон
5-я серия

2009, Теория относительности. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу16+

Ведущие – журналист Леонид Бершидский и актриса Юлия Снигирь вместе с гостями будут обсуждать различные животрепещущие темы.
Выбор ведущих был не случаен. Леонид Бершидский - известный журналист с богатым профессиональным опытом и неординарной точкой зрения на многие вопросы. Юлия Снигирь - актриса, не имеющая журналистского образования, но живо интересующаяся всем происходящим вокруг.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

