Теория относительности (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Ведущие – журналист Леонид Бершидский и актриса Юлия Снигирь вместе с гостями будут обсуждать различные животрепещущие темы.

Выбор ведущих был не случаен. Леонид Бершидский - известный журналист с богатым профессиональным опытом и неординарной точкой зрения на многие вопросы. Юлия Снигирь - актриса, не имеющая журналистского образования, но живо интересующаяся всем происходящим вокруг.

