Те, кто убивают: Пропавшие. Сезон 3
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Те, кто убивают: Пропавшие
3-й сезон

Те, кто убивают: Пропавшие (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

8.32019, Lost: Those Who Kill 8 серий
Триллеры, Детективы18+
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3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Талантливая женщина-профайлер помогает раскрывать жестокие преступления датской полиции. Мрачный детектив «Те, кто убивают» — сериал о беспощадности зла.

Луиза Бергштейн — одаренная психолог, специализирующаяся на профайлинге преступников. Она мечтает уйти из профессии, однако она раз за разом помогает полиции, погружаясь в непростые дела. Среди злодеев, с которыми Луизе приходится столкнуться — пара похитителей, охотящихся на женщин, серийные маньяки, орудующие в ее родном городе, а также загадочный убийца на острове Зеландия.

Луизе предстоит погрузиться в сознание преступников с по-настоящему пугающей мотивацией. Смотрите сериал «Те, кто убивают: Пропавшие» в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Те, кто убивают: Пропавшие»

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