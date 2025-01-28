Те, кто убивают: Пропавшие (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Те, кто убивают: Пропавшие. Сезон 3. Серия 7
Те, кто убивают: Пропавшие
3-й сезон
7-я серия
8.22019, Lost: Those Who Kill
Триллер, Детектив18+
О сериале

Талантливая женщина-профайлер помогает раскрывать жестокие преступления датской полиции. Мрачный детектив «Те, кто убивают» — сериал о беспощадности зла.

Луиза Бергштейн — одаренная психолог, специализирующаяся на профайлинге преступников. Она мечтает уйти из профессии, однако она раз за разом помогает полиции, погружаясь в непростые дела. Среди злодеев, с которыми Луизе приходится столкнуться — пара похитителей, охотящихся на женщин, серийные маньяки, орудующие в ее родном городе, а также загадочный убийца на острове Зеландия.

Луизе предстоит погрузиться в сознание преступников с по-настоящему пугающей мотивацией. Смотрите сериал «Те, кто убивают: Пропавшие» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

