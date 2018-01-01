Тайная жизнь миллионеров (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТайная жизнь миллионеров1-й сезон
О сериале
Богатые тоже плачут? Можно ли купить счастье за миллион долларов? Вся правда о жизни Рублевки.
Рублевка. Секретная территория элиты. Заповедник самых расточительных богачей и самых длинноногих красавиц столицы. Раззолоченный рай для избранных. Оазис для тех, кто заработал на 10 жизней вперед.
Рублевка диктует свои правила игры. И за все, что она дает, она требует расплаты. Чем наполняют свою жизнь те, кому нечего больше хотеть? От чего рублевским женам приходится навсегда отказаться в обмен на немыслимую роскошь? И можно ли купить счастье за миллион долларов?
