Тайная жизнь миллионеров. Сезон 1. Серия 6
Тайная жизнь миллионеров (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

2014, Тайная жизнь миллионеров. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+

О сериале

Богатые тоже плачут? Можно ли купить счастье за миллион долларов? Вся правда о жизни Рублевки.

Рублевка. Секретная территория элиты. Заповедник самых расточительных богачей и самых длинноногих красавиц столицы. Раззолоченный рай для избранных. Оазис для тех, кто заработал на 10 жизней вперед.

Рублевка диктует свои правила игры. И за все, что она дает, она требует расплаты. Чем наполняют свою жизнь те, кому нечего больше хотеть? От чего рублевским женам приходится навсегда отказаться в обмен на немыслимую роскошь? И можно ли купить счастье за миллион долларов?

