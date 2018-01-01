Wink
Детям
Свинка Пеппа
2-й сезон

Свинка Пеппа (мультсериал, 2006) сезон 2 смотреть онлайн

2006, Peppa Pig 52 серии
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Познавательный британский мультсериал для самых маленьких. Смышлeная свинка Пеппа живет вместе с мамой Свинкой, папой Свином и братом Джорджем. Каждый день она узнает что-то новое об окружающем мире, приобретает ценные навыки и весело проводит время с семьей, где всe совсем как у людей.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свинка Пеппа»