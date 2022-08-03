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Свидание со вкусом
1-й сезон

Свидание со вкусом (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Свидание со вкусом. Сезон 1 20 серий
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Свидание со вкусом» – не просто кулинарный поединок, это увлекательное реалити-шоу о поисках своей второй половинки.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

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