Свидание со вкусом. Серия 13
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Свидание со вкусом
1-й сезон
13-я серия

Свидание со вкусом (сериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

2012, Свидание со вкусом. Серия 13
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Свидание со вкусом» – не просто кулинарный поединок, это увлекательное реалити-шоу о поисках своей второй половинки.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

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