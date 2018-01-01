Свидание для мамы (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Свидание для мамы. Сезон 1
2014, Свидание для мамы. Сезон 1 20 серий
ТВ-шоу16+

О сериале

Теперь одиноким мамам не нужно волноваться, что их избранник не понравится детям.
В программе «Свидание для мамы» выигрывают все. Мамы убедятся в своей привлекательности: ведь на каждую приходится не меньше 6 претендентов! Дети от души повеселятся: из 5-6 кандидатов именно они выберут двоих для свидания. А претенденты получат шанс понравиться и детям, и маме сразу. Чем закончится такое знакомство? И согласятся ли мамы с выбором своих детей?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг