Свидание для мамы (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Свидание для мамы. Сезон 1. Серия 1
Свидание для мамы
1-й сезон
1-я серия

2014, Свидание для мамы. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+

Теперь одиноким мамам не нужно волноваться, что их избранник не понравится детям.
В программе «Свидание для мамы» выигрывают все. Мамы убедятся в своей привлекательности: ведь на каждую приходится не меньше 6 претендентов! Дети от души повеселятся: из 5-6 кандидатов именно они выберут двоих для свидания. А претенденты получат шанс понравиться и детям, и маме сразу. Чем закончится такое знакомство? И согласятся ли мамы с выбором своих детей?

Россия
ТВ-шоу
SD
48 мин / 00:48

