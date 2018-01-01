Сверхъестественное (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Братья Винчестеры борются с демонами и прочей нечистью по всей Америке. Тем, кто любит атмосферу мистики и харизматичные актерские тандемы, рекомендуем смотреть «Сверхъестественное» — сериал 2005–2020 гг. с собственной мифологией, которая разрослась на целых 15 сезонов и сделала шоу невероятно популярным.
Двое братьев Сэм и Дин Винчестер давно не общаются. Когда они были еще детьми, их мать погибла при странных обстоятельствах. Отец был уверен, что в ее смерти виновато существо из другого мира, и поэтому решил во что бы то ни стало его поймать и уничтожить. Повзрослев, Дин начал помогать отцу в поисках демона, а Сэм разочаровался в этой миссии и уехал учиться в колледж. Но вот в обычную жизнь Сэма возвращается брат. Дин рассказывает, что отец пропал во время очередной охоты на нечисть, и просит помощи. Два брата объединяют усилия, чтобы отыскать отца и отомстить за мать. Они разъезжают на старом Chevrolet Impala по всей стране и попутно раскрывают загадочные преступления, которые далеко выходят за рамки обыденности. Чтобы совладать с демоническими тварями, каждый раз им приходится все глубже погружаться в мир сверхъестественного.
Какие приключения ждут Сэма и Дина, и как они заставят героев повзрослеть? Актеры сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки после премьеры стали телезвездами и до сих пор притягивают к экрану новых фанатов.
Рейтинг
- РСРежиссёр
Роберт
Сингер
- ФСРежиссёр
Филип
Сгриккиа
- ТДРежиссёр
Томас
Дж. Райт
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- ДЭАктёр
Дженсен
Эклс
- МКАктёр
Миша
Коллинз
- МШАктёр
Марк
Шеппард
- Актёр
Джим
Бивер
- АКАктёр
Александр
Кэлверт
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ССАктриса
Саманта
Смит
- РКАктриса
Рут
Коннелл
- РБАктёр
Роб
Бенедикт
- ЭКСценарист
Эрик
Крипке
- ЭДСценарист
Эндрю
Дабб
- ДПСценарист
Дави
Перес
- ЭКПродюсер
Эрик
Крипке
- Продюсер
МакДжи
- РСПродюсер
Роберт
Сингер
- ФСПродюсер
Филип
Сгриккиа
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ДВХудожник
Джерри
Ванек
- СЛОператор
Серж
Ладокур
- АШОператор
Аарон
Шнайдер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц
- ДГКомпозитор
Джей
Граска
- ТВКомпозитор
Тим
Винн