Сверхъестественное (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Братья Винчестеры борются с демонами и прочей нечистью по всей Америке. Тем, кто любит атмосферу мистики и харизматичные актерские тандемы, рекомендуем смотреть «Сверхъестественное» — сериал 2005–2020 гг. с собственной мифологией, которая разрослась на целых 15 сезонов и сделала шоу невероятно популярным.



Двое братьев Сэм и Дин Винчестер давно не общаются. Когда они были еще детьми, их мать погибла при странных обстоятельствах. Отец был уверен, что в ее смерти виновато существо из другого мира, и поэтому решил во что бы то ни стало его поймать и уничтожить. Повзрослев, Дин начал помогать отцу в поисках демона, а Сэм разочаровался в этой миссии и уехал учиться в колледж. Но вот в обычную жизнь Сэма возвращается брат. Дин рассказывает, что отец пропал во время очередной охоты на нечисть, и просит помощи. Два брата объединяют усилия, чтобы отыскать отца и отомстить за мать. Они разъезжают на старом Chevrolet Impala по всей стране и попутно раскрывают загадочные преступления, которые далеко выходят за рамки обыденности. Чтобы совладать с демоническими тварями, каждый раз им приходится все глубже погружаться в мир сверхъестественного.



Какие приключения ждут Сэма и Дина, и как они заставят героев повзрослеть? Актеры сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки после премьеры стали телезвездами и до сих пор притягивают к экрану новых фанатов.

