Судьба без жертв (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Черная полоса в жизни? Неудачам нет конца, а счастье будто не замечает вас? Не спешите отчаиваться. Все поправимо. Эзотерики и психологи уверяют, судьба — это не данность. Почти во всех бедах человек виноват сам. Своими мыслями, поведением и настроем он притягивает или хорошее, или плохое. Так как же избавиться от неудач и переключить свою жизнь на режим «счастье»?



Сериал Судьба без жертв 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.