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Судьба без жертв (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
2013, Судьба без жертв. Сезон 1. Серия 4
Документальный18+
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О сериале
Черная полоса в жизни? Неудачам нет конца, а счастье будто не замечает вас? Не спешите отчаиваться. Все поправимо. Эзотерики и психологи уверяют, судьба — это не данность. Почти во всех бедах человек виноват сам. Своими мыслями, поведением и настроем он притягивает или хорошее, или плохое. Так как же избавиться от неудач и переключить свою жизнь на режим «счастье»?