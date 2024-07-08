Судьба без жертв. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Судьба без жертв
1-й сезон
4-я серия

Судьба без жертв (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2013, Судьба без жертв. Сезон 1. Серия 4
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Черная полоса в жизни? Неудачам нет конца, а счастье будто не замечает вас? Не спешите отчаиваться. Все поправимо. Эзотерики и психологи уверяют, судьба — это не данность. Почти во всех бедах человек виноват сам. Своими мыслями, поведением и настроем он притягивает или хорошее, или плохое. Так как же избавиться от неудач и переключить свою жизнь на режим «счастье»?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг