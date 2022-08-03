Страшно. Интересно. Сезон 1
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Страшно. Интересно
1-й сезон

Страшно. Интересно (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.92019, Страшно. Интересно. Сезон 1 14 серий
ТВ-шоу, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущая Анна Демьяна составляет хит-парады самых адреналиновых развлечений всех регионов мира. Не ради селфи на фоне исторических достопримечательностей и не ради магнитиков. Она решили собрать коллекцию… очень сильных эмоций! Ее цель — испытать на себе все самые экстремальные развлечения мира. В каждом регионе Анна составит свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить каждый. И расскажет, что было страшно, а что — страшно интересно! Это проект для тех, кто жить не может без риска, драйва и экстрима.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Приключения

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