WinkСериалыСтрашно. Интересно1-й сезон
Страшно. Интересно (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.92019, Страшно. Интересно. Сезон 1 14 серий
ТВ-шоу, Приключения18+
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+44 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+44 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+45 мин
Страшно. Интересно
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Ведущая Анна Демьяна составляет хит-парады самых адреналиновых развлечений всех регионов мира. Не ради селфи на фоне исторических достопримечательностей и не ради магнитиков. Она решили собрать коллекцию… очень сильных эмоций! Ее цель — испытать на себе все самые экстремальные развлечения мира. В каждом регионе Анна составит свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить каждый. И расскажет, что было страшно, а что — страшно интересно! Это проект для тех, кто жить не может без риска, драйва и экстрима.