Страшно. Интересно (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Ведущая Анна Демьяна составляет хит-парады самых адреналиновых развлечений всех регионов мира. Не ради селфи на фоне исторических достопримечательностей и не ради магнитиков. Она решили собрать коллекцию… очень сильных эмоций! Ее цель — испытать на себе все самые экстремальные развлечения мира. В каждом регионе Анна составит свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить каждый. И расскажет, что было страшно, а что — страшно интересно! Это проект для тех, кто жить не может без риска, драйва и экстрима.

