Странное возвращение Дианы Саласар. Сезон 1
Wink
Сериалы
Странное возвращение Дианы Саласар
1-й сезон

Странное возвращение Дианы Саласар (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

7.82024, El extraño retorno de Diana Salazar 8 серий
Фэнтези, Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Диана Саласар живёт обычной жизнью в Мехико, где работает врачом. Девушка увлечена мистикой, и её очень интересует судьба Леонор де Сантьяго из XVII века, обладавшей, по легенде, сверхъестественным даром. Но однажды саму Диану начинают мучить жуткие, реалистичные сны о смерти.

Пытаясь разобраться с пугающими сновидениями, Диана знакомится с психотерапевтом Хоакином, который предлагает устроить сеансы лечебного гипноза. После погружения в подсознание девушка узнаёт, что она — реинкарнация Леонор де Сантьяго. Привычный мир героини меняется: Диана начинает видеть всё больше мистических связей, протянутых сквозь столетия.

Страна
Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Странное возвращение Дианы Саласар»