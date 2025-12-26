Странное возвращение Дианы Саласар (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Диана Саласар живёт обычной жизнью в Мехико, где работает врачом. Девушка увлечена мистикой, и её очень интересует судьба Леонор де Сантьяго из XVII века, обладавшей, по легенде, сверхъестественным даром. Но однажды саму Диану начинают мучить жуткие, реалистичные сны о смерти.



Пытаясь разобраться с пугающими сновидениями, Диана знакомится с психотерапевтом Хоакином, который предлагает устроить сеансы лечебного гипноза. После погружения в подсознание девушка узнаёт, что она — реинкарнация Леонор де Сантьяго. Привычный мир героини меняется: Диана начинает видеть всё больше мистических связей, протянутых сквозь столетия.

