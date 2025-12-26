7.82024, El extraño retorno de Diana Salazar 1 сезон
Фэнтези, Драма18+
Странное возвращение Дианы Саласар (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+37 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 1
- 18+36 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 2
- 18+40 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 3
- 18+40 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 4
- 18+38 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 5
- 18+37 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 6
- 18+40 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Странное возвращение Дианы Саласар
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Диана Саласар живёт обычной жизнью в Мехико, где работает врачом. Девушка увлечена мистикой, и её очень интересует судьба Леонор де Сантьяго из XVII века, обладавшей, по легенде, сверхъестественным даром. Но однажды саму Диану начинают мучить жуткие, реалистичные сны о смерти.
Пытаясь разобраться с пугающими сновидениями, Диана знакомится с психотерапевтом Хоакином, который предлагает устроить сеансы лечебного гипноза. После погружения в подсознание девушка узнаёт, что она — реинкарнация Леонор де Сантьяго. Привычный мир героини меняется: Диана начинает видеть всё больше мистических связей, протянутых сквозь столетия.
Рейтинг
6.6 IMDb
- ПВРежиссёр
Павел
Васкес
- ЛМРежиссёр
Луис
Мансо
- КПРежиссёр
Карлос
Перес
- МПРежиссёр
Майте
Понцанелли
- МДАктриса
Моника
Дионне
- ЭЧАктёр
Эрик
Чапа
- СМАктёр
Серхио
Мур
- ЭВАктёр
Эдуардо
Виктория
- КСАктриса
Кассандра
Санчез Наварро
- МЛСценарист
Марисель
Ллоберас
- ФАСценарист
Фернандо
Абрего
- ЭФСценарист
Эстер
Фельдман
- КАСценарист
Карлос
Альгара
- КГПродюсер
Карла
Гомес
- АГПродюсер
Айми
Годинес
- КБПродюсер
Карлос
Бардасано
- КПКомпозитор
Карлос
Парамо