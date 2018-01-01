Wink
Сериалы
Странное возвращение Дианы Саласар
Актёры и съёмочная группа сериала «Странное возвращение Дианы Саласар»

Режиссёры

Павел Васкес

Pavel Vazquez
Режиссёр
Луис Мансо

Luis Manzo
Режиссёр
Карлос Перес

Carlos Pérez
Режиссёр
Майте Понцанелли

Mayte Ponzanelli
Режиссёр

Актёры

Моника Дионне

Mónica Dionne
АктрисаDelfina
Эрик Чапа

Erick Chapa
АктёрGael Pérez
Серхио Мур

Sergio Mur
АктёрGonzalo
Эдуардо Виктория

Eduardo Victoria
АктёрDon Gustavo de Santiago
Кассандра Санчез Наварро

Cassandra Sanchez Navarro
АктрисаInés Betancourt / Irene Vallejos

Сценаристы

Марисель Ллоберас

Marisel Lloberas
Сценарист
Фернандо Абрего

Fernando Ábrego
Сценарист
Эстер Фельдман

Esther Feldman
Сценарист
Карлос Альгара

Carlos Algara
Сценарист

Продюсеры

Карла Гомес

Carla Gomez
Продюсер
Айми Годинес

Aimee Godinez
Продюсер
Карлос Бардасано

Carlos Bardasano
Продюсер

Композиторы

Карлос Парамо

Carlos Páramo
Композитор