Стокгольмский синдром (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Похититель открывает женщине правду, которая переворачивает ее представление о любви самого близкого человека. Мелодрама «Стокгольмский синдром» — сериал о доверии, которое так легко потерять.
У юристки Анастасии есть все: головокружительная карьера, преданный мужчина и заветное кольцо на пальце. Идиллия рушится мгновенно — ее похищает неизвестный. Рискованный побег, который предпринимает девушка, чуть не становится фатальным. Но внезапно между пленницей и ее тюремщиком проскальзывает искра. От него она слышит шокирующую историю: ее избранник повинен в смерти родных этого человека. Когда роковые обстоятельства заставляют их вернуться в город, на пути встает жених. Он убежден, что у его любимой помутнение рассудка, а ее похититель — искусный манипулятор.
Кому верить: тому, кто похитил, или тому, кто скрывал правду? Был ли синдром на самом деле? Ответы ждут вас в мини-сериале «Стокгольмский синдром», смотреть онлайн который можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ВИРежиссёр
Валерий
Ибрагимов
- ВБАктриса
Виктория
Бычкова
- АКАктёр
Александр
Конев
- АЕАктриса
Александра
Емельянова
- ДКАктёр
Дмитрий
Комлев
- ИБСценарист
Ирина
Бурденкова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- ВИПродюсер
Валерий
Ибрагимов
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- АРХудожник
Андрей
Розин
- АВОператор
Антон
Вербин