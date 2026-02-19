Стокгольмский синдром (сериал, 2026) смотреть онлайн

Похититель открывает женщине правду, которая переворачивает ее представление о любви самого близкого человека. Мелодрама «Стокгольмский синдром» — сериал о доверии, которое так легко потерять.



У юристки Анастасии есть все: головокружительная карьера, преданный мужчина и заветное кольцо на пальце. Идиллия рушится мгновенно — ее похищает неизвестный. Рискованный побег, который предпринимает девушка, чуть не становится фатальным. Но внезапно между пленницей и ее тюремщиком проскальзывает искра. От него она слышит шокирующую историю: ее избранник повинен в смерти родных этого человека. Когда роковые обстоятельства заставляют их вернуться в город, на пути встает жених. Он убежден, что у его любимой помутнение рассудка, а ее похититель — искусный манипулятор.



Кому верить: тому, кто похитил, или тому, кто скрывал правду? Был ли синдром на самом деле? Ответы ждут вас в мини-сериале «Стокгольмский синдром», смотреть онлайн который можно в онлайн-кинотеатре Wink.

