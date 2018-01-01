Wink
Стокгольмский синдром
Актёры и съёмочная группа сериала «Стокгольмский синдром»

Режиссёры

Валерий Ибрагимов

Режиссёр

Актёры

Виктория Бычкова

Актриса
Александр Конев

Актёр
Александра Емельянова

Актриса
Дмитрий Комлев

Актёр

Сценаристы

Ирина Бурденкова

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер
Екатерина Константинова

Продюсер
Валерий Ибрагимов

Продюсер
Людмила Жигалова

Продюсер

Художники

Андрей Розин

Художник

Операторы

Антон Вербин

Оператор