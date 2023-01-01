Стая (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
8.32005, Стая. Сезон 1 2 серии
Боевики, Криминал16+
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Сюжет
Молодой человек, по имени Антон, бывший спецназовец, а ныне сотрудник банка внезапно узнает, что его продвижение по службе — результат романа его жены с директором банка. Узнав об этом, Антон уходит от жены и устраивается на работу инструктором по горным лыжам.
Однажды на горнолыжную базу приезжает отдохнуть и отметить день рождения генерал Шорохов...
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