Стая. Сезон 1
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1-й сезон

Стая (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

8.32005, Стая. Сезон 1 2 серии
Боевики, Криминал16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодой человек, по имени Антон, бывший спецназовец, а ныне сотрудник банка внезапно узнает, что его продвижение по службе — результат романа его жены с директором банка. Узнав об этом, Антон уходит от жены и устраивается на работу инструктором по горным лыжам.

Однажды на горнолыжную базу приезжает отдохнуть и отметить день рождения генерал Шорохов...

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